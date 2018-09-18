Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/SJ9JbGUcr5