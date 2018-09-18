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Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

 


 

Açıklamada, söz konusu harekatta, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zap bölgesi, hava destekli operasyon
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