Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/9GopIZLgbA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Haziran 2019

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA