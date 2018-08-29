Irak'ın kuzeyi, Hatay ve Hakkari'de terör operasyonu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde en az 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'n kuzeyi Gara bölgesine 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az 9 teröristin etkisiz hale getirildi.

Irak Kuzeyi Gara bölgesine 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/XqGmYOJ2IR — TSK (@TSKGnkur) 29 Ağustos 2018

Hatay kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/eVkN9rOCiB — TSK (@TSKGnkur) 29 Ağustos 2018

Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AA