Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İntihara kalkan kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta intihara kalkışan H.Ç. polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Tüm hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için H.Ç.'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi.
Sivas'ta, bunalımda olduğu belirtilen H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittiği uçurumun kenarında intihara kalkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi.
Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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