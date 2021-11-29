Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanının içerisinde bulunduğu araç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi.
Vali Ayhan, İmranlı’ya 10 kilometre kala iki aracın çarpışmasıyla 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
Yaralılar arasında Belediye Başkanı Açıl'ın da bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti. Gelişmelerin takip edildiğini söyledi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası Trafik
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