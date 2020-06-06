Karacabey ilçesine bağlı Çeşnigir Mahallesi’ndeki Çeşnigir Camii’nde görevli İmam Fatih Yılmaz, oluklu kertenkeleleri için farkındalık oluşturdu.

Oluklu kertenkelelerin zehirli yılan sanılarak öldürülmesi üzerine harekete geçen Yılmaz, hazırladığı broşürleri, kahvehanelere astı. Böylelikle çiftçilerin ve mahallelinin oluklu kertenkeleyi, kolay ayırt edebilmelerini amaçlıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"İnsanların tepkileri mutluluk verici"

Yıllar önce kendisinin de yanlışlıkla oluklu kertenkele öldürdüğünü bu nedenle de üzgün olduğunu anlatan Yılmaz, “Aslında doğada hiçbir canlıyı öldürmememiz gerekiyor. Maalesef bahçemde karşıma çıktığında ben de bu hatayı yapmıştım yıllar önce. Ama hem hatamı telafi etmek hem de insanları bu yanlıştan alıkoymak için böyle bir çalışma hazırladım. İnsanların tepkileri mutluluk verici, yardımcı oluyorlar. Kahvehanelerde bu konuya dikkat çekiyoruz” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Çok dikkatli olacağız"

Broşürde gördüğü sürüngenin zararsız kertenkele türü olduğunu öğrenen mahalleli Ali Dereli ise, “Biz bunu yılan olarak bilirdik ve öldürürdük ancak kertenkeleymiş. Bundan sonra çok dikkatli olacağız. Bunu sakın öldürmeyin, zararı olmadığı gibi faydası da var” diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Ali Hikmet Turan da, “Bu kertenkeleyi, kör ve kara yılanı olarak biliyorduk. Kimseye zarar vermediğinden ötürü öldürmüyorduk, bundan sonra da zarar vermemeye ve daha dikkatli, hassas olmaya gayret edeceğiz” dedi.