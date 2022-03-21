Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Batman

Batman'da 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim noktasına ulaşım yolları kapandı.

Özelikle 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştığı görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Sason ilçesindeki kar kalınlığının bazı yerlerde kepçelerin boyunu aştığı öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 110, Kozluk ilçesinde 40, Gercüş ilçesinde 7 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yerleşim yollarında İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde 1 köy, Şemdinli'de 1 köy ve 4 mezra, Yüksekova'da 18 köy ve 27 mezra yolu olmak üzere 51 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Erzincan

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan’da, 2 gün boyunca aralıklı yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve fırtına nedeniyle Erzincan'da 168 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi.

Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden açmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor.

Kars

Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi bulduğu Kars’ta köylerin şehirle bağlantısı kesilirdi.

Kentte genelinde karla mücadele çalışması başlatılırken, yürütülen çalışmaları tipi olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kars’ta merkeze bağlı 49, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 5, Digor’da 23, Kağızman’da 18, Sarıkamış’ta 24, Selim’de 28 ve Susuz’da 19 olmak üzere toplam 169 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 32, Başkale'de 13, Çatak'ta 43, Erciş'te 2, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 25 olmak üzere toplam 128 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sinop

Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 111 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.