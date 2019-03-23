Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Ardahan'da, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağışların beklendiği aktarılan açıklamada, yağışların Iğdır'da yağmur, zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ile Ağrı'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık Ağrı'da, en yüksek sıcaklık Iğdır'da

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ardahan ve Erzurum'da 7, Kars'ta 8 ve Ağrı'da 10 derece kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Erzincan'da 12, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 116, Erzurum Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Ardahan Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, bölgede 26 Mart'a kadar tarımsal faaliyetin olduğu yerlerin orta ve yüksek rakımlı bölgelerinde ise kuvvetli zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA