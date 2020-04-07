Kayseri kent merkezindeki evinde bir süre önce karantinaya alınan H.K., bacağındaki rahatsızlıktan dolayı Kayseri Devlet Hastanesi'ne gitti. Kontrolü sırasında hastanın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiğini öğrenen hastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Hastaneden ayrıldıktan sonra evine dönen H.K., polis ve sağlık ekibi nezaretinde bindirildiği ambulansla kontrol için Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

H.K.'nin eşi, polis ekiplerine, karantina altındaki eşinin bacağındaki mantar rahatsızlığından dolayı hastaneye krem yazdırmaya gittiğini söyledi.