Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Patlama seslerinin de geldiği yangın nedeniyle Oto Sanayi sitesindeki birçok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor.
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