İstanbul Şişli'de, 8 Aralık'ta bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan 71 yaşındaki Mehmet ve 81 yaşındaki Hasan Danalıoğlu kardeşlere yolun karşısına geçmek için çıktıkları caddede seyir halindeki beton mikseri çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kardeşler mikserin altında kaldı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet ve Hasan Danalıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Kazanın ayrıntıları

Darülaceze Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada beton mikserinin çarpmasıyla ağabey kardeşin öldüğü feci kaza mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mehmet ve Hasan Danalıoğlu kardeşlere karşıdan karşıya geçmek için adım attıkları sırada beton mikserinin çarptığı ve altına aldığı görüldü.

Kaza sonrasında bir vatandaşın büyük panik yaşadığı ve yardım için olay yerine doğru koştuğu görüldü.

Kaynak: DHA