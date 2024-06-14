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Türkiye
AA 14.06.2024 13:55

İki ilde orman yangını

Balıkesir İvrindi ile Denizli Babadağ ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İki ilde orman yangını

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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Balıkesir Orman Yangını Denizli
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