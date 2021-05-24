Iğdır'ın Aralık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış, kısa sürede sele yol açtı.

Selin sürüklediği çok sayıda kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu, araçlar çamura saplandı.

Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı

Türkiye-Nahçıvan kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Karakoyunlu ilçesinden de fırtına haberi geldi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye saçıldı, ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yapılan ilk tespitlere göre 1 iş yeri ile 5 evin çatısının uçtuğu belirlendi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.