Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Iğdır'da sel ve fırtına: Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolunu açma çalışmaları sürüyor. Karakoyunlu ilçesinde de fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış, kısa sürede sele yol açtı.
Selin sürüklediği çok sayıda kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu, araçlar çamura saplandı.
Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı
Türkiye-Nahçıvan kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü.
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Karakoyunlu ilçesinden de fırtına haberi geldi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye saçıldı, ağaçlar devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Yapılan ilk tespitlere göre 1 iş yeri ile 5 evin çatısının uçtuğu belirlendi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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