Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 21:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İftar yemeğinden 70 işçi zehirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinden yaklaşık 70 işçi zehirlendi. İftar yemeğini yaklaşık bin kişinin yediği öğrenildi.
Toprakkale'deki bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sonrası bazı işçiler rahatsızlandı.
Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İşçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu iyi olan işçiler de özel araçlarla hastaneye getirildi.
Şimdiye kadar 70 kişi hastanelere başvurdu. Sayının artabileceği öğrenildi.
Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye’ye desteğe geldiği belirtildi.
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