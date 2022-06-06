Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsünde taciz tartışması
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da belediye otobüsünde gizlice yanındaki kadının fotoğraflarını çeken şüpheliyi diğer yolcular fark etti. Şüpheliyle yolcular arasında tartışma çıktı. Tacizci polise teslim edildi.
İstanbul Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken farkedildi.
Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi. Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi.
Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İETT
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