TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara istikametine ilerleyen tır, arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve ardından yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki şerit kapandı, trafik sıkıştı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.