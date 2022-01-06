Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Etiketler: İETT Trafik Kazası
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