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Türkiye
AA 07.01.2024 12:39

İETT otobüsü direğe çarptı: Yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta yön levhası direğine çarpan İETT otobüsünün sürücüsü ile araçtaki bazı yolcular yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı.

İETT otobüsü direğe çarptı: Yaralılar var

D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkiinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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