Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
İETT otobüsü demir korkuluklara çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.
İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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