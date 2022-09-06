Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü araçlara çarptı: Yaralılar var
İstanbul Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.
Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılara müdahale ediliyor.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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