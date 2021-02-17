Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Etiketler: Deniz Otobüsü Kar Yağışı
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