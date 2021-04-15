İDO'dan yapılan açıklamaya göre biletli hatlarda seferler, hafta içi 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak.

Hafta sonu ise sefer düzenlenmeyecek.

Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem Arabalı Vapur seferleri ise kesintisiz devam edecek.