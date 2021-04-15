Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'da kısıtlama düzenlemesi
İstanbul Deniz Otobüsleri, yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında biletli hatlarda sefer saatlerini değiştirdi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre biletli hatlarda seferler, hafta içi 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak.
Hafta sonu ise sefer düzenlenmeyecek.
Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem Arabalı Vapur seferleri ise kesintisiz devam edecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü Koronavirüs Tedbirleri
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