Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı uyarı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hazırladığı kamu spotlarıyla vatandaşları uyarıyor.
Bakanlık, siber suçlarla mücadele kapsamında söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla proje başlattı.
Bu kapsamda hazırlanan ve ünlü isimlerin de rol aldığı kamu spotları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.
Videolarda, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, elektronik posta iletisi veya cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar ile gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.
Bu kadar basit oltaya gelme
Etiketler: sosyal medya Siber saldırı kamu spotu İçişleri Bakanlığı e-PostaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 22:31
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