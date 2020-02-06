İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride 5 terörist teslim oldu
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, biri Terörden Arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan güvenlik güçlerine teslim oldu.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:
"Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu; 1’i Terörden Arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan güvenlik güçlerine teslim oldu.
1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24’e yükseldi."
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı teröristSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 09:29
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