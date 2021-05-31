HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Anadolu Ankası 2021 tatbikatında ilk kez yerli bir uçakla katılmış oldu.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşecek tatbikata Azerbaycan, Katar, KKTC ve Türkiye unsurları katıldı.

Türkiye’nin yerli eğitim uçağı Hürkuş, ilk defa bir tatbikatta gösteri uçuşu yapacak. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/JiAO0FiXsN pic.twitter.com/NuTlTC53VR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

TUSAŞ tarafından üretilen HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki 135. Filo'ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.

TSK envanterine girecek HÜRKUŞ'un resmi siparişleri de alındı.

Ayrıntılar geliyor...