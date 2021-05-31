Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HÜRKUŞ Anka tatbikatında
HÜRKUŞ-Hava Yer Entegrasyon Uçağı, Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatında tanıtıldı. TUSAŞ HÜRKUŞ, Konya'da gösteri uçuşu düzenledi.
HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yaptı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşecek tatbikata Azerbaycan, Katar, KKTC ve Türkiye unsurları katıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu ygerçekleşti.
Konya 3. Ana Jet Üssü`ndeki 135. Filo'ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.
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