HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yaptı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşecek tatbikata Azerbaycan, Katar, KKTC ve Türkiye unsurları katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu ygerçekleşti.

Konya 3. Ana Jet Üssü`ndeki 135. Filo'ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.



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