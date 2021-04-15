Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut Kartalları uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ediyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Van sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkari hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde, 50 adet pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile şarjörü, 12 mermi, 509 gram toz eroin ve 5 bin 630 paket sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkâri hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde; 50 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet mermi, 509 g toz eroin ve 5.630 paket sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J0CoZVU39G— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kaçakçılık Uyuşturucu
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