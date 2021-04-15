Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkari hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde, 50 adet pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile şarjörü, 12 mermi, 509 gram toz eroin ve 5 bin 630 paket sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkâri hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde; 50 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet mermi, 509 g toz eroin ve 5.630 paket sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J0CoZVU39G — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021