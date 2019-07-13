Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 11 Temmuz Perşembe günü etkili olan sağanak ve hortumun Cumhuriyet Meydanı'ndaki gözlükçüde yol açtığı hasar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

40 bin liralık hasar

Kayıtlarda gözlükçünün vitrin camının kırılması, gözlüklerin uçuşması, masa ve sandalyelerin savrulması yer alıyor.

İş yeri sahibi Burak Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde kanlarının donduğunu söyledi.

Hortumun iş yerinin camlarını kırdığını belirten Erdoğan, "Tabii o anlarda içeride ne var ne yoksa her şeyi uçurmuş" dedi.

İş yerinde 40 bin liralık hasar oluştu.

Kaynak: AA