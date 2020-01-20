Amerikan New York Times gazetesinin haberinde, 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait uçağın düşmesi hatırlatıldı.

Kaza raporunda Hollandalı yetkililerin, ABD'nin baskısıyla şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi.

Hollanda kazasında Boeing skandalı. New York Times, “THY uçağının kazasında Boeing’in kusuru örtüldü” dedi. 2009’da düşen uçakta şirketin hatasının gizlendiği iddia edildi. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/tGlQIqzMYs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2020

Gazeteye konuşan Dr. Sidney Dekker, kazada "riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin" rolü olduğunu iddia etti.

Endonezya ve Etiyopya uçakları da düştü

Boeing'in ve Amerika Birleşik Devletleri federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla Hollandalı yetkililerin kazayı hasır altı ettiğini savundu. Gerekli düzenlemeler yapılmadığı için de bu kazadan sonra Endonezya ve Etiyopya uçaklarının düştüğüne dikkat çekti.

9 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Hollandalı yetkililer pilotun ve firmanın hatalı olduğunu açıklamış, altimetre hatasının kazanın nedenlerinden olduğunu belirtmişti. Ancak Hollandalı savcılar şirkete yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. Hatta Boeign 737'lerin son derece güvenli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber