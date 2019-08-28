Türkiye

Hırsız kaçarken çocuğa çarptı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 03:42 - Son Güncelleme 28 Ağustos 2019 Çarşamba 03:46

Adana'da bir şantiyeden inşaat malzemeleri çalan bir kişi, otomobille kaçtı. Kaçarken de engelli bir çocuğa çarptı. Yakalanan şahsı darp eden mahallelinin elinden polis kurtardı.

Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde bir kişi, inşaat şantiyesinde malzeme çaldı. Şantiye yetkililerinin fark ettiği hırsız otomobiliyle kaçmaya başladı. Hırsız kaçarken 15 yaşındaki down sendromlu bir çocuğa çarptı. Bu sırada şantiye çalışanları, şüphelinin aracını çarparak durdurdu. Mahalle sakinlerinin darp ettiği şahsı polis ekipleri kurtardı. Aracında şantiyeden çalınan malzemeler bulunan şahıs, emniyete götürüldü. Olayda yaralanan engelli çocuk ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak: TRT Haber

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