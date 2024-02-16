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Türkiye
TRT Haber 16.02.2024 20:58

Heyelan soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Heyelan soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Erzincan'daki toprak ve su numuneleri inceleniyor
Erzincan'daki toprak ve su numuneleri inceleniyor

AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.

Profesyonel ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarının belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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