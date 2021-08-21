Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/cbvLkzJ0Ej pic.twitter.com/qev2VFlRcj— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2021
Bölgeye 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi
Orman Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, yangın 13.07'de çıktı ve ilk müdahale 13.10'da yapıldı. Bölgeye ilk etapta 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
İstanbul/ Adalar - #Heybeliada— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 21, 2021
Çıkış Saati: 13:07
İlk Müdahale: 13:10
İlk etapta sevk edilen ekipler:
1 Uçak
3 Helikopter
5 Arazöz
Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar. pic.twitter.com/K7jhXx4u8c
Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" sözlerine de yer verildi.
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