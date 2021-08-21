Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/cbvLkzJ0Ej pic.twitter.com/qev2VFlRcj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2021

Bölgeye 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi

Orman Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yangın 13.07'de çıktı ve ilk müdahale 13.10'da yapıldı. Bölgeye ilk etapta 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

İstanbul/ Adalar - #Heybeliada

Çıkış Saati: 13:07

İlk Müdahale: 13:10

İlk etapta sevk edilen ekipler:

1 Uçak

3 Helikopter

5 Arazöz

Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar. pic.twitter.com/K7jhXx4u8c — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 21, 2021

Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" sözlerine de yer verildi.