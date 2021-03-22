Bahri Baba otobüs duraklarında kimliği belirlenemeyen bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yolculardan Uğur E.'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli aranıyor

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.