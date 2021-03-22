Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
HES kodu göstermeden otobüse bindi, kendisini uyaranı bıçakladı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne binerken HES kodu göstermeyen bir kişi, kendisini uyaran bir yolcuyu bıçakla yaralayarak kaçtı.
Bahri Baba otobüs duraklarında kimliği belirlenemeyen bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yolculardan Uğur E.'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli aranıyor
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: HES Kodu
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