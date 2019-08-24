Oğlunu almadan gitmemeye kararlıydı. Kapılar yüzüne kapansa da gece gündüz demedi bekledi. Sonunda çocuğuna kavuştu.

Hacire Akar'ın 2 çocuğu zorla terör örgütüne katılmıştı. 21 yaşında kaybolan oğlu da 21 Ağustos'ta HDP binasına girdi, bir daha haber alınamadı.

Anne, terör örgütünün HDP'nin yardımıyla oğlunu dağa kaçırdığını savundu. Partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başladı.

Evladını bulmak için oturma eylemi yapan anneye saldırdılar

Ancak HDPliler anneye sert tepki gösterdi. Sözlü tepkiler fiziki saldırıya dönüştü. Bazı partililer anne ve ona destek veren kadınların üzerine yürüdü.

HDPlilerin saldırısına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin müdahalesi sonucu sona erdi.

Polis ekipleri tarafından bulunan Mehmet Akar emniyete götürüldü

Sevindirici haber ise dördüncü günün sonunda geldi. Kaybolan Mehmet Akar, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bulundu.

Anne dediği gibi oturma eylemini sonlandırdı. Hacire Akar, evladına kavuştu ama hafızalarda uğradığı bu saldırı kaldı.

Kaynak: TRT Haber