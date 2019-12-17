Türkiye
HDP'li belediye başkanı ve yardımcısı görevinden alındı17 Aralık 2019 Salı 08:43 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 08:51
Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile yardımcısı Mahmut Yalçın haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden alındı.
Muş Varto'da Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile yardımcısı Mahmut Yalçın İçişleri Bakanlığı’nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alındı.
Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Varto ülkü karaaslan Muş hdp