Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine gitti.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı.

Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde gözaltına alıp emniyete götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

[Fotoğraf: AA]

3 belediyeye görevlendirme

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı.

Polis tarafından evlerinde gözaltına alınan Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınanların yerine, Siirt Belediyesine Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.