HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine gitti.
Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı.
Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde gözaltına alıp emniyete götürdü.
Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı
Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
3 belediyeye görevlendirme
Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı.
Polis tarafından evlerinde gözaltına alınan Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.
İçişleri Bakanlığınca görevden alınanların yerine, Siirt Belediyesine Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.