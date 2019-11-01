Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önündeki oturma eylemi 3 Eylül'de başladı.

Ne olumsuz hava koşulları ne de terör destekçilerinin algı operasyonları, onları yollarından geri çevirdi.

Hacire annenin mücadelesi örnek oldu

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

59 gündür eylemde olan aileler, çocuklarını almadan gitmemekte kararlı.

Toplumun her kesiminden destek geldi

Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere, şehit aileleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, toplumun her kesiminden vatandaşlar aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı, desteklerini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber