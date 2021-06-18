İzmir'de HDP İl Başkanlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Deniz Poyraz'ı öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis tarafından yakalanan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, soruşturmayla ilgili bir başsavcı vekili ve iki savcının görevlendirildiği İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın cenazesi ise adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.