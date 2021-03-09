Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Saldırganlar otomobille hızla kaçarken, polisin çalışması sürüyor.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
Son Haberler
- 14:41
- 14:46
- 14:33
- 14:33
- 13:49
Sıradaki Haber
Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz