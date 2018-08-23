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Hayatında ilk kez bir drone ile karşı karşıya geldi

Köyünde hayvanlarını otlatırken ilk kez bir drone ile karşılaşan yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:41





