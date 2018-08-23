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Hayatında ilk kez bir drone ile karşı karşıya geldi

Köyünde hayvanlarını otlatırken ilk kez bir drone ile karşılaşan yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Önce kovaladı, sonra kaçtı.

Herşeyden habersiz hayvanlarını otlatan yaşlı adam, üstüne gelen drone'a ne tepki vereceğini bilemedi. 

Hayatında ilk defa bir drone ile karşılaşan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: TRT Haber

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