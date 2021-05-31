Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiye göre, hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.. Yağışların doğu kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kırklareli °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kocaeli °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Manisa °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Toroslar'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay °C, 33°C

Parçalı bulutlu

Isparta °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Esişehir °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sivas °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu, yerel olamak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Düzce °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sinop °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Zonguldak °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayburt °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Tokat °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon °C, 22°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Iğdır °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saaterinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Van °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt°C, 33°C

Az bulutlu ve açık