Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirler arası yolcu otobüsü, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.