Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirler arası yolcu otobüsü, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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