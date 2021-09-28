İlçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 311 Sokak’taki bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çalışanlar alevlerden kurtulmak için kendini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Deponun içindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyır.

[Fotoğraf: DHA]