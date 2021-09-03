Hatay'da petrol sızıntısı alarmı
Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sınırlarımızı tehdit ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahilde görülen siyah madde için Valilik inceleme başlattı.
Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Akdeniz'in hemen yanı başındaki Banyas kentindeki bir rafineride başlayan petrol sızıntısı nedeniyle tüm dikkatler Doğu Akdeniz'e çevrildi.
Uzmanlar, rüzgarın ve akıntının etkisiyle sızıntının denizde hızla yol alarak Türkiye'nin kıyılarını tehdit edeceğini açıklamıştı.
Petrolü andıran madde incelemeye alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinin dün sahil kesiminde petrole benzer siyah ve yapışkan bir madde göründü.
Sahilde ve denizde görülen maddelerden alınan örnekler incelemeye gönderildi. Hatay Valiliği'nin bu incelemenin ardından açıklama yapması bekleniyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye’den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı.https://t.co/BqgaMrwcOI pic.twitter.com/sIlHsFTRSg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2021
Denize girmeyin uyarısı yapıldı
Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye’den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı. Belediye ayrıca kirlilik görülen yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.
24 Ağustos'da Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor. pic.twitter.com/zpo0km1S6C— Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) September 2, 2021