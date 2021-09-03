Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Akdeniz'in hemen yanı başındaki Banyas kentindeki bir rafineride başlayan petrol sızıntısı nedeniyle tüm dikkatler Doğu Akdeniz'e çevrildi.

Uzmanlar, rüzgarın ve akıntının etkisiyle sızıntının denizde hızla yol alarak Türkiye'nin kıyılarını tehdit edeceğini açıklamıştı.

Petrolü andıran madde incelemeye alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinin dün sahil kesiminde petrole benzer siyah ve yapışkan bir madde göründü.

Sahilde ve denizde görülen maddelerden alınan örnekler incelemeye gönderildi. Hatay Valiliği'nin bu incelemenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Denize girmeyin uyarısı yapıldı

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye’den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı. Belediye ayrıca kirlilik görülen yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.