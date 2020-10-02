Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde, zeytin çekirdeğinden katı yakıt üretilen pelet fabrikasının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.