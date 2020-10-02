Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da pelet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde pelet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde, zeytin çekirdeğinden katı yakıt üretilen pelet fabrikasının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: yangın pelet fabrikası hataySon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 14:51
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