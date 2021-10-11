Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Hatay'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bir işçi dumandan etkilendi
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi.
Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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