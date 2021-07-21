Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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