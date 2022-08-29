Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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