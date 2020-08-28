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Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Nergizlik Mahallesi ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: hatay orman yangını arazözSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 12:23
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