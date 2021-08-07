Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Hatay'da orman yangını çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 2 hava aracı, 10 arazöz ve 100 işçi ile müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
Son Haberler
- 17:56
- 17:43
- 17:46
- 17:28
- 17:34
Sıradaki Haber
Manavgat'a yağan yağmur sevindirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz